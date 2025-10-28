DAX24.250 -0,2%Est505.698 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,68 -1,7%Nas23.637 +1,9%Bitcoin98.203 +0,2%Euro1,1658 +0,1%Öl64,65 -1,7%Gold3.904 -2,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 Beyond Meat A2N7XQ NVIDIA 918422 Amazon 906866 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Tesla A1CX3T Novo Nordisk A3EU6F Porsche vz. PAG911 Lufthansa 823212 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX grenzt Verluste ein -- Asiens Börsen schließen im Minus -- Nordex erhöht Gewinnprognose -- Deutsche Börse wächst langsamer -- Hypoport, Telekom, NVIDIA, Symrise, Siltronic, HSBC, TKMS im Foku
Top News
Air Liquide-Aktie im Plus: Ausblick nach leichtem Wachstum bestätigt Air Liquide-Aktie im Plus: Ausblick nach leichtem Wachstum bestätigt
SUSS MicroTec-Aktie bricht um mehr als ein Fünftel ein: Jahresprognose gesenkt SUSS MicroTec-Aktie bricht um mehr als ein Fünftel ein: Jahresprognose gesenkt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
ZERO WINTERDEAL 2025: Bis zu 300 € Prämie + Gratis-Aktie + finanzen.net MSCI World-ETF – Jetzt informieren!
Aktienentwicklung

Aramco (Saudi Aramco) Aktie News: Aramco (Saudi Aramco) am Vormittag höher

28.10.25 09:22 Uhr
Aramco (Saudi Aramco) Aktie News: Aramco (Saudi Aramco) am Vormittag höher

Die Aktie von Aramco (Saudi Aramco) gehört am Dienstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie. In der SAU-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 26,00 SAR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Aramco (Saudi Aramco)
25,82 SAR 0,02 SAR 0,08%
Charts|News|Analysen

Um 09:07 Uhr sprang die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie im SAU-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 26,00 SAR zu. Der Kurs der Aramco (Saudi Aramco)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 26,06 SAR zu. Bei 25,78 SAR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Aramco (Saudi Aramco)-Aktie belief sich zuletzt auf 6.151.535 Aktien.

Bei 29,00 SAR erreichte der Titel am 19.12.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Aramco (Saudi Aramco)-Aktie ist somit 11,54 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 11.09.2025 bei 23,04 SAR. Abschläge von 11,38 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für Aramco (Saudi Aramco)-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,78 SAR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,32 SAR belaufen.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Aramco (Saudi Aramco) am 05.08.2025. Das EPS belief sich auf 0,35 SAR gegenüber 0,44 SAR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 407,14 Mrd. SAR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 13,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 470,61 Mrd. SAR umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Aramco (Saudi Aramco) am 04.11.2025 vorlegen. Die Veröffentlichung der Aramco (Saudi Aramco)-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 10.11.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,52 SAR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Aramco (Saudi Aramco)-Aktie

Erste Schätzungen: Aramco (Saudi Aramco) präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Ausblick: Aramco (Saudi Aramco) präsentiert Quartalsergebnisse

Erste Schätzungen: Aramco (Saudi Aramco) präsentiert Quartalsergebnisse

Ausgewählte Hebelprodukte auf Aramco (Saudi Aramco)

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Aramco (Saudi Aramco)

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: rafapress / Shutterstock.com

Nachrichten zu Aramco (Saudi Aramco)

DatumMeistgelesen
Wer­bung