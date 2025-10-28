Aramco (Saudi Aramco) Aktie News: Aramco (Saudi Aramco) am Vormittag höher

Aktienentwicklung

Die Aktie von Aramco (Saudi Aramco) gehört am Dienstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt stieg die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie. In der SAU-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 26,00 SAR.

Um 09:07 Uhr sprang die Aramco (Saudi Aramco)-Aktie im SAU-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 26,00 SAR zu. Der Kurs der Aramco (Saudi Aramco)-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 26,06 SAR zu. Bei 25,78 SAR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Aramco (Saudi Aramco)-Aktie belief sich zuletzt auf 6.151.535 Aktien.

Bei 29,00 SAR erreichte der Titel am 19.12.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Aramco (Saudi Aramco)-Aktie ist somit 11,54 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 11.09.2025 bei 23,04 SAR. Abschläge von 11,38 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für Aramco (Saudi Aramco)-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,78 SAR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,32 SAR belaufen.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Aramco (Saudi Aramco) am 05.08.2025. Das EPS belief sich auf 0,35 SAR gegenüber 0,44 SAR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 407,14 Mrd. SAR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 13,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 470,61 Mrd. SAR umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Aramco (Saudi Aramco) am 04.11.2025 vorlegen. Die Veröffentlichung der Aramco (Saudi Aramco)-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 10.11.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,52 SAR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

