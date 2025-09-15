Arm Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Arm gibt am Dienstagnachmittag nach

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Arm gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Arm-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,1 Prozent bei 153,64 USD.

Der Arm-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 0,1 Prozent auf 153,64 USD. Bei 152,64 USD markierte die Arm-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 153,76 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 180.182 Arm-Aktien umgesetzt.

Am 23.01.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 182,88 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 19,03 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 80,00 USD am 08.04.2025. Das 52-Wochen-Tief könnte die Arm-Aktie mit einem Verlust von 47,93 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2025 erhielten Arm-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Am 30.07.2025 legte Arm die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,12 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Arm ein EPS von 0,21 USD je Aktie vermeldet. Umsatzseitig wurden 1,05 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Arm 939,00 Mio. USD umgesetzt.

Am 05.11.2025 dürfte die Q2 2026-Bilanz von Arm veröffentlicht werden.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Arm-Aktie in Höhe von 1,68 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Arm-Aktie

