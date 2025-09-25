Arm Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Arm tendiert am Freitagabend tiefer

Arm im Fokus

Die Aktie von Arm gehört am Freitagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Arm-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 139,60 USD abwärts.

Die Arm-Aktie wies um 20:07 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 139,60 USD abwärts. In der Spitze fiel die Arm-Aktie bis auf 137,65 USD. Bei 141,00 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Bisher wurden via NASDAQ 408.088 Arm-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 182,88 USD erreichte der Titel am 23.01.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 31,00 Prozent über dem aktuellen Kurs der Arm-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 80,00 USD. Derzeit notiert die Arm-Aktie damit 74,50 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Arm-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Am 30.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,12 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,21 USD je Aktie erzielt worden. Arm hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,05 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 12,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 939,00 Mio. USD erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 05.11.2025 dürfte Arm Anlegern einen Blick in die Q2 2026-Bilanz gewähren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Arm-Aktie in Höhe von 1,68 USD im Jahr 2026 aus.

