Arm Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Arm tendiert am Donnerstagnachmittag tiefer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Arm. Die Arm-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 4,0 Prozent im Minus bei 138,51 USD.

Um 15:53 Uhr rutschte die Arm-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 4,0 Prozent auf 138,51 USD ab. Der Kurs der Arm-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 138,00 USD nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 141,98 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 222.503 Arm-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 182,88 USD. Dieser Kurs wurde am 23.01.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 32,03 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Arm-Aktie. Bei einem Wert von 80,00 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2025). Mit Abgaben von 42,24 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2025 erhielten Arm-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Arm am 30.07.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,12 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,21 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,05 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 12,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 939,00 Mio. USD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird für den 05.11.2025 terminiert.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Arm ein EPS in Höhe von 1,68 USD in den Büchern stehen haben wird.

