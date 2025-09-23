Arm Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Arm legt am Mittwochabend zu
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Arm. Die Arm-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,8 Prozent auf 144,94 USD.
Um 20:07 Uhr konnte die Aktie von Arm zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 2,8 Prozent auf 144,94 USD. Bei 146,00 USD erreichte die Arm-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 142,01 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 647.046 Arm-Aktien.
Am 23.01.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 182,88 USD an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 26,18 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (80,00 USD). Der aktuelle Kurs der Arm-Aktie ist somit 44,80 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Die Dividendenausschüttung für Arm-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.
Am 30.07.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,12 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Arm 0,21 USD je Aktie verdient. Umsatzseitig wurden 1,05 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Arm 939,00 Mio. USD umgesetzt.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2026 dürfte Arm am 05.11.2025 vorlegen.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 1,68 USD je Arm-Aktie.
