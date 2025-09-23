Arm Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Arm am Mittwochnachmittag höher

Aktienkurs aktuell

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Arm. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 1,7 Prozent auf 143,42 USD zu.

Die Arm-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 1,7 Prozent auf 143,42 USD. Die Arm-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 144,60 USD aus. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 142,01 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 176.882 Arm-Aktien.

Bei einem Wert von 182,88 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (23.01.2025). Der aktuelle Kurs der Arm-Aktie ist somit 27,51 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 80,00 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Arm-Aktie ist somit 44,22 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für Arm-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Arm ließ sich am 30.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,12 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,21 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 12,14 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 939,00 Mio. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,05 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird am 05.11.2025 erwartet.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 1,68 USD je Arm-Aktie.

