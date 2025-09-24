Arm Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Arm am Donnerstagabend mit Abschlägen

Notierung im Blick

Die Aktie von Arm gehört am Donnerstagabend zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Arm gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 4,3 Prozent auf 138,13 USD abwärts.

Die Arm-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:08 Uhr mit Abschlägen von 4,3 Prozent bei 138,13 USD. Bei 138,00 USD markierte die Arm-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 141,98 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 643.372 Arm-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 23.01.2025 auf bis zu 182,88 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Arm-Aktie somit 24,47 Prozent niedriger. Am 08.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 80,00 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Arm-Aktie 72,66 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Arm-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Arm am 30.07.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,12 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,21 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite standen 1,05 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 939,00 Mio. USD umgesetzt.

Arm dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2026 voraussichtlich am 05.11.2025 präsentieren.

In der Arm-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 1,68 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

