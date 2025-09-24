DAX23.535 -0,6%ESt505.445 -0,4%Top 10 Crypto15,43 -1,2%Dow45.961 -0,4%Nas22.388 -0,5%Bitcoin93.877 -2,8%Euro1,1660 -0,7%Öl69,51 +0,6%Gold3.746 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 RENK RENK73 NVIDIA 918422 Tesla A1CX3T SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Alibaba A117ME Novo Nordisk A3EU6F Gerresheimer A0LD6E HENSOLDT HAG000 DroneShield A2DMAA Volkswagen (VW) vz. 766403 Commerzbank CBK100 BYD A0M4W9 Plug Power A1JA81
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX beendet Handel in Rot -- US-Börsen tiefer -- EU-Kommission ermittelt gegen SAP -- Intel wirbt um Apple als Investor -- D-Wave, DroneShield, BYD, Plug Power, Novo Nordisk im Fokus
Top News
BYD-Aktie erholt sich: Buffett-Verkauf und Chip-Ängste im Rückspiegel BYD-Aktie erholt sich: Buffett-Verkauf und Chip-Ängste im Rückspiegel
Skeptiker überzeugt: Weshalb DA Davidson bei der NVIDIA-Aktie umschwenkt Skeptiker überzeugt: Weshalb DA Davidson bei der NVIDIA-Aktie umschwenkt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Marketing-Anzeige: Sie legen an, wir legen nach! +++ 1% Bonus bis zu 1.000 € bei Solidvest sichern +++ Nur noch bis 30.09.
Notierung im Blick

Arm Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Arm am Donnerstagabend mit Abschlägen

25.09.25 20:24 Uhr
Arm Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Arm am Donnerstagabend mit Abschlägen

Die Aktie von Arm gehört am Donnerstagabend zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Arm gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 4,3 Prozent auf 138,13 USD abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Arm Holdings
119,80 EUR -2,00 EUR -1,64%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Arm-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:08 Uhr mit Abschlägen von 4,3 Prozent bei 138,13 USD. Bei 138,00 USD markierte die Arm-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 141,98 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 643.372 Arm-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 23.01.2025 auf bis zu 182,88 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Arm-Aktie somit 24,47 Prozent niedriger. Am 08.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 80,00 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Arm-Aktie 72,66 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Arm-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Arm am 30.07.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,12 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,21 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite standen 1,05 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 939,00 Mio. USD umgesetzt.

Arm dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2026 voraussichtlich am 05.11.2025 präsentieren.

In der Arm-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 1,68 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Arm-Aktie

NVIDIA-Portfolio im Fokus: In diese Aktien hat der KI-Gigant im zweiten Quartal 2025 investiert

Insider der SoftBank-Aktie offenbaren: Milliarden-IPO der Bezahl-App PayPay wohl noch 2025 geplant

Intel-Aktie springt an: SoftBank steigt mit Milliarden-Investition ein - US-Regierung bestätigt Pläne für Einstieg

In eigener Sache

Übrigens: Arm und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Arm

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Arm

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Michael Vi / Shutterstock.com

Nachrichten zu Arm Holdings

DatumMeistgelesen
Wer­bung