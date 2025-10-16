Arm Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Arm steigt am Nachmittag

Arm im Fokus

Die Aktie von Arm gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die Arm-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 171,23 USD zu.

Die Arm-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 15:53 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 171,23 USD. In der Spitze legte die Arm-Aktie bis auf 175,66 USD zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 174,00 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 260.321 Arm-Aktien den Besitzer.

Bei 182,88 USD erreichte der Titel am 23.01.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,80 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 80,00 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 53,28 Prozent könnte die Arm-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2025 0,000 USD an Arm-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Arm gewährte am 30.07.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,12 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,21 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Arm im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,14 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,05 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 939,00 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 05.11.2025 erfolgen. Mit der Vorlage der Q2 2027-Bilanz von Arm rechnen Experten am 11.11.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Arm im Jahr 2026 1,68 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

