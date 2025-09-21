DAX23.480 -0,7%ESt505.434 -0,5%Top 10 Crypto15,68 -2,0%Dow46.190 -0,3%Nas22.666 +0,2%Bitcoin96.296 -2,0%Euro1,1765 +0,2%Öl66,18 -0,7%Gold3.721 +1,0%
Arm Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Arm am Montagnachmittag in Rot

22.09.25 16:11 Uhr
Arm Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Arm am Montagnachmittag in Rot

Die Aktie von Arm gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,6 Prozent auf 142,01 USD.

Die Arm-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 142,01 USD. Die Arm-Aktie gab in der Spitze bis auf 141,64 USD nach. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 142,00 USD. Bisher wurden heute 238.685 Arm-Aktien gehandelt.

Am 23.01.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 182,88 USD an. Gewinne von 28,78 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 80,00 USD fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 43,67 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Arm-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Arm am 30.07.2025 vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,12 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,21 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Arm mit einem Umsatz von insgesamt 1,05 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 939,00 Mio. USD erwirtschaftet worden waren, um 12,14 Prozent gesteigert.

Arm dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2026 voraussichtlich am 05.11.2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 1,68 USD je Aktie in den Arm-Büchern.

Redaktion finanzen.net

