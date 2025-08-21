DAX24.293 +0,1%ESt505.462 -0,2%Top 10 Crypto15,67 -3,2%Dow44.786 -0,3%Nas21.100 -0,3%Bitcoin96.987 -1,1%Euro1,1607 -0,4%Öl67,58 +0,8%Gold3.339 -0,3%
Heute im Fokus
Vor Notenbankertreffen: DAX letztlich stabil -- US-Börsen schließen tiefer -- Zoom steigert Umsatz - Gewinn unter Prognosen -- Meta, Volatus, DroneShield, Tesla, Palantir im Fokus
Top News
Zoom-Aktie steigt deutlich: Zoom Communications verbucht mehr Umsatz - Gewinn unter Erwartungen Zoom-Aktie steigt deutlich: Zoom Communications verbucht mehr Umsatz - Gewinn unter Erwartungen
Trump-Zölle treiben Walmart-Kosten in die Höhe - Aktie tiefrot Trump-Zölle treiben Walmart-Kosten in die Höhe - Aktie tiefrot
NASDAQ 100-Kursentwicklung

Börse New York in Rot: NASDAQ 100 zeigt sich schlussendlich schwächer

21.08.25 22:33 Uhr
Börse New York in Rot: NASDAQ 100 zeigt sich schlussendlich schwächer

Der NASDAQ 100 gab sich heute schwächer.

Am Donnerstag bewegte sich der NASDAQ 100 via NASDAQ letztendlich 0,46 Prozent schwächer bei 23.142,58 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,287 Prozent auf 23.182,76 Punkte an der Kurstafel, nach 23.249,57 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 23.046,39 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 23.264,27 Punkten.

NASDAQ 100-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der NASDAQ 100 bislang Verluste von 2,32 Prozent. Vor einem Monat, am 21.07.2025, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 23.180,06 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 21.05.2025, lag der NASDAQ 100 bei 21.080,36 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 21.08.2024, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 19.824,84 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2025 ein Plus von 10,33 Prozent zu Buche. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ 100 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 23.969,27 Punkten. Bei 16.542,20 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

NASDAQ 100-Top-Flop-Liste

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit PDD (+ 4,20 Prozent auf 122,96 USD), Arm (+ 1,62 Prozent auf 133,28 USD), AppLovin A (+ 1,55 Prozent auf 418,76 USD), Baker Hughes (+ 1,42 Prozent auf 43,46 USD) und Zoom Communications (+ 1,40 Prozent auf 73,17 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind derweil Enphase Energy (-3,08 Prozent auf 34,58 USD), Costco Wholesale (-2,50 Prozent auf 969,68 USD), Fortinet (-2,34 Prozent auf 77,75 USD), Intuitive Surgical (-2,20 Prozent auf 469,88 USD) und Gilead Sciences (-2,18 Prozent auf 116,14 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem größten Börsenwert

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 29.213.873 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,685 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Aktien auf

Im NASDAQ 100 präsentiert die Charter A-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,23 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die The Kraft Heinz Company-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,84 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: AppLovin A und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

