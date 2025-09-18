Arm Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Arm tendiert am Nachmittag tiefer

Kursverlauf

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Arm. Die Arm-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 1,3 Prozent auf 144,66 USD.

Um 15:53 Uhr rutschte die Arm-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 1,3 Prozent auf 144,66 USD ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Arm-Aktie bis auf 143,20 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 145,57 USD. Der Tagesumsatz der Arm-Aktie belief sich zuletzt auf 413.721 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 23.01.2025 bei 182,88 USD. Gewinne von 26,42 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 80,00 USD erreichte der Anteilsschein am 08.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Arm-Aktie mit einem Verlust von 44,70 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2025.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Arm am 30.07.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,12 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,21 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Arm 1,05 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 12,14 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 939,00 Mio. USD erwirtschaftet worden.

Am 05.11.2025 dürfte die Q2 2026-Bilanz von Arm veröffentlicht werden.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Arm-Aktie in Höhe von 1,68 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Arm-Aktie

