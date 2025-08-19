Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100 beendet den Mittwochshandel im Minus

Kursentwicklung

Der NASDAQ 100 bewegte sich am Abend im Minus.

Der NASDAQ 100 notierte im NASDAQ-Handel zum Handelsende um 0,58 Prozent leichter bei 23.249,57 Punkten. Zum Start des Mittwochshandels standen Verluste von 0,177 Prozent auf 23.343,41 Punkte an der Kurstafel, nach 23.384,77 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 23.343,41 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 22.959,70 Einheiten.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den NASDAQ 100 bereits um 1,87 Prozent nach unten. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.07.2025, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 23.065,47 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 20.05.2025, stand der NASDAQ 100 bei 21.367,37 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 20.08.2024, stand der NASDAQ 100 bei 19.719,82 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 ging es für den Index bereits um 10,84 Prozent aufwärts. Bei 23.969,27 Punkten verzeichnete der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16.542,20 Zählern markiert.

NASDAQ 100-Tops und -Flops

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit Analog Devices (+ 6,26 Prozent auf 244,87 USD), Regeneron Pharmaceuticals (+ 3,36 Prozent auf 591,01 USD), Microchip Technology (+ 3,17 Prozent auf 66,76 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (+ 2,32 Prozent auf 344,37 USD) und Fortinet (+ 1,95 Prozent auf 79,61 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind hingegen Intel (-6,99 Prozent auf 23,54 USD), Micron Technology (-3,97 Prozent auf 117,21 USD), Old Dominion Freight Line (-2,95 Prozent auf 150,24 USD), Arm (-2,13 Prozent auf 131,16 USD) und Adobe (-2,11 Prozent auf 353,43 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 47.468.263 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,817 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Werte

Im NASDAQ 100 hat die Charter A-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,25 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. The Kraft Heinz Company-Anleger werden 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 5,79 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.net