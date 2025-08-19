DAX24.277 -0,6%ESt505.472 -0,2%Top 10 Crypto16,19 +4,5%Dow44.938 ±0,0%Nas21.173 -0,7%Bitcoin98.114 +1,3%Euro1,1653 +0,1%Öl66,94 +1,5%Gold3.348 +1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Palantir A2QA4J RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F BASF BASF11 Lufthansa 823212 HENSOLDT HAG000 Siemens Energy ENER6Y Commerzbank CBK100 Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 Deutsche Bank 514000 BYD A0M4W9 TUI TUAG50
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Wall Street schließt uneins -- DAX endet im Minus -- KI-Hype bei Palantir kühlt ab -- Guess wird privatisiert -- Target, Novo Nordisk, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, DroneShield im Fokus
Top News
Palantir-Aktie knickt ein: KI-Hype kühlt nach Rekordlauf spürbar ab Palantir-Aktie knickt ein: KI-Hype kühlt nach Rekordlauf spürbar ab
Guess-Aktie +26%: Guess wird in Milliarden-Deal mit Authentic Brands und Mitgründern privat Guess-Aktie +26%: Guess wird in Milliarden-Deal mit Authentic Brands und Mitgründern privat
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Smartes Banking mit der C24 Bank: Mehr sparen - mehr investieren
Kursentwicklung

Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100 beendet den Mittwochshandel im Minus

20.08.25 22:33 Uhr
Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100 beendet den Mittwochshandel im Minus | finanzen.net

Der NASDAQ 100 bewegte sich am Abend im Minus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Adobe Inc.
303,30 EUR -4,35 EUR -1,41%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Analog Devices Inc.
207,10 EUR 10,12 EUR 5,14%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Arm Holdings
111,60 EUR -3,40 EUR -2,96%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Charter Inc (A) (Charter Communications)
228,80 EUR 0,10 EUR 0,04%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Fortinet Inc
67,70 EUR 0,58 EUR 0,86%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Intel Corp.
20,23 EUR -1,44 EUR -6,62%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
JD.com Inc (spons. ADRs)
27,05 EUR 0,15 EUR 0,56%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Microchip Technology Inc.
55,13 EUR -0,74 EUR -1,32%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Micron Technology Inc.
100,66 EUR -4,76 EUR -4,52%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
150,54 EUR -0,56 EUR -0,37%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Old Dominion Freight Line Inc.
131,05 EUR -0,25 EUR -0,19%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Regeneron Pharmaceuticals Inc.
507,60 EUR 19,80 EUR 4,06%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Strategy (ex MicroStrategy)
295,50 EUR 7,60 EUR 2,64%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
The Kraft Heinz Company
23,63 EUR -0,02 EUR -0,08%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
NASDAQ 100
23.249,6 PKT -135,2 PKT -0,58%
Charts|News|Analysen

Der NASDAQ 100 notierte im NASDAQ-Handel zum Handelsende um 0,58 Prozent leichter bei 23.249,57 Punkten. Zum Start des Mittwochshandels standen Verluste von 0,177 Prozent auf 23.343,41 Punkte an der Kurstafel, nach 23.384,77 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 23.343,41 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 22.959,70 Einheiten.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche ging es für den NASDAQ 100 bereits um 1,87 Prozent nach unten. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.07.2025, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 23.065,47 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 20.05.2025, stand der NASDAQ 100 bei 21.367,37 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 20.08.2024, stand der NASDAQ 100 bei 19.719,82 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 ging es für den Index bereits um 10,84 Prozent aufwärts. Bei 23.969,27 Punkten verzeichnete der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16.542,20 Zählern markiert.

NASDAQ 100-Tops und -Flops

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit Analog Devices (+ 6,26 Prozent auf 244,87 USD), Regeneron Pharmaceuticals (+ 3,36 Prozent auf 591,01 USD), Microchip Technology (+ 3,17 Prozent auf 66,76 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (+ 2,32 Prozent auf 344,37 USD) und Fortinet (+ 1,95 Prozent auf 79,61 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind hingegen Intel (-6,99 Prozent auf 23,54 USD), Micron Technology (-3,97 Prozent auf 117,21 USD), Old Dominion Freight Line (-2,95 Prozent auf 150,24 USD), Arm (-2,13 Prozent auf 131,16 USD) und Adobe (-2,11 Prozent auf 353,43 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 47.468.263 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,817 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der NASDAQ 100-Werte

Im NASDAQ 100 hat die Charter A-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,25 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. The Kraft Heinz Company-Anleger werden 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 5,79 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Adobe und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Adobe

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Adobe

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
11:11NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
11.08.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
08.08.2025NVIDIA BuyGoldman Sachs Group Inc.
29.07.2025NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
15.07.2025NVIDIA KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
11.08.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
08.08.2025NVIDIA BuyGoldman Sachs Group Inc.
29.07.2025NVIDIA OverweightJP Morgan Chase & Co.
15.07.2025NVIDIA KaufenDZ BANK
15.07.2025NVIDIA BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
11:11NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
21.11.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
29.08.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen