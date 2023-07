AT&T Aktie News: S&P 500 Aktie AT&T gewinnt am Mittwochmittag

AT&T im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von AT&T. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im Tradegate-Handel legte sie um 4,0 Prozent auf 12,46 EUR zu.

Die AT&T-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Um 12:02 Uhr verteuerte sich das Papier um 4,0 Prozent auf 12,46 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die AT&T-Aktie bei 12,46 EUR. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 12,25 EUR. Zuletzt wurden via Tradegate 112.768 AT&T-Aktien umgesetzt.

Am 21.07.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 20,43 EUR an. Der derzeitige Kurs der AT&T-Aktie liegt somit 39,01 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 18.07.2023 bei 11,98 EUR. Mit Abgaben von 3,85 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

AT&T veröffentlichte am 20.04.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,60 USD, nach 0,77 USD im Vorjahresvergleich. AT&T hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 30.139,00 USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 20,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 38.105,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Am 26.07.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz am 24.07.2024.

Experten taxieren den AT&T-Gewinn für das Jahr 2023 auf 2,41 USD je Aktie.

