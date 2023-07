AT&T Aktie News: S&P 500 Aktie AT&T zieht am Donnerstagvormittag deutlich an

Aktienentwicklung

Die Aktie von AT&T zählt am Donnerstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von AT&T nach oben. Im AMEX-Handel gewann die Aktie zuletzt 8,5 Prozent auf 14,60 USD.

Das Papier von AT&T legte um 22:15 Uhr zu und stieg im AMEX-Handel um 8,5 Prozent auf 14,60 USD. Das bisherige Tageshoch markierte die AT&T-Aktie bei 14,64 USD. Bei 14,32 USD ging der Anteilsschein in den AMEX-Handel. Über AMEX wurden im bisherigen Handelsverlauf 323.988 AT&T-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 20,85 USD markierte der Titel am 20.07.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 42,86 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der AT&T-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 13,45 USD. Dieser Wert wurde am 18.07.2023 erreicht. Der derzeitige Kurs der AT&T-Aktie liegt somit 8,51 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Am 20.04.2023 lud AT&T zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Das EPS lag bei 0,60 USD. Im letzten Jahr hatte AT&T einen Gewinn von 0,77 USD je Aktie eingefahren. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat AT&T in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 20,91 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 30.139,00 USD im Vergleich zu 38.105,00 USD im Vorjahresquartal.

AT&T wird die nächste Bilanz für Q2 2023 voraussichtlich am 26.07.2023 vorlegen. Mit der Vorlage der Q2 2024-Bilanz von AT&T rechnen Experten am 24.07.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je AT&T-Aktie in Höhe von 2,41 USD im Jahr 2023 aus.

