AtlasClear präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
02.10.25 06:35 Uhr
AtlasClear hat am 29.09.2025 das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,04 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -154,570 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite standen 2,8 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,7 Millionen USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.net
