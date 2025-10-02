AtlasClear präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

AtlasClear hat am 29.09.2025 das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,04 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -154,570 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite standen 2,8 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,7 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.net