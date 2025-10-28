Atlassian Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Atlassian am Nachmittag mit Verlusten

Blick auf Atlassian-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Atlassian. Die Atlassian-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 163,93 USD.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 163,93 USD. In der Spitze büßte die Atlassian-Aktie bis auf 162,08 USD ein. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 163,90 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 157.057 Atlassian-Aktien.

Am 11.02.2025 erreichte der Anteilsschein mit 325,94 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 98,83 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 144,37 USD. Dieser Wert wurde am 11.10.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der Atlassian-Aktie liegt somit 13,55 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Atlassian seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Atlassian am 07.08.2025. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,09 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Atlassian ebenfalls -0,76 USD je Aktie eingebüßt. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,38 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 22,34 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Atlassian einen Umsatz von 1,13 Mrd. USD eingefahren.

Die Kennzahlen für Q1 2026 dürfte Atlassian am 30.10.2025 präsentieren. Atlassian dürfte die Q1 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 29.10.2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 4,26 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

