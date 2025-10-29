DAX24.127 -0,6%Est505.702 ±-0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,19 +1,2%Nas23.952 +0,5%Bitcoin95.493 -1,5%Euro1,1663 +0,1%Öl65,22 +1,2%Gold4.000 +1,5%
Atlassian Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Atlassian gibt am Mittwochnachmittag nach

29.10.25 16:08 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Atlassian. Zuletzt ging es für die Atlassian-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 2,4 Prozent auf 160,01 USD.

Das Papier von Atlassian befand sich um 15:51 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 2,4 Prozent auf 160,01 USD ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Atlassian-Aktie bisher bei 158,54 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 162,33 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 151.502 Atlassian-Aktien.

Bei einem Wert von 325,94 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.02.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 103,70 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 11.10.2025 bei 144,37 USD. Mit einem Kursverlust von 9,77 Prozent würde die Atlassian-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Atlassian-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Atlassian veröffentlichte am 07.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,09 USD vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,76 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,38 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 22,34 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Atlassian einen Umsatz von 1,13 Mrd. USD eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2026 wird am 30.10.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 4,26 USD je Atlassian-Aktie.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

