Kurs der Atlassian

Atlassian Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Atlassian tritt am Dienstagabend auf der Stelle

28.10.25 20:23 Uhr
Atlassian Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Atlassian tritt am Dienstagabend auf der Stelle

Die Aktie von Atlassian zeigt am Dienstagabend wenig Änderung. Mit einem Wert von 164,34 USD bewegte sich die Atlassian-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Atlassian
139,46 EUR -2,70 EUR -1,90%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Bei der Atlassian-Aktie ließ sich um 20:06 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im NASDAQ-Handel hat das Papier einen Wert von 164,34 USD. Die Atlassian-Aktie legte bis auf 164,82 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die Atlassian-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 162,08 USD ab. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 163,90 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 329.312 Atlassian-Aktien.

Bei 325,94 USD markierte der Titel am 11.02.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 98,33 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Atlassian-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 144,37 USD am 11.10.2025. Mit einem Kursverlust von 12,15 Prozent würde die Atlassian-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je Atlassian-Aktie.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Atlassian am 07.08.2025. Der Verlust je Aktie lag bei -0,09 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,76 USD je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 1,38 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 22,34 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,13 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2026 dürfte Atlassian am 30.10.2025 vorlegen. Experten kalkulieren am 29.10.2026 mit der Veröffentlichung der Q1 2027-Bilanz von Atlassian.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Atlassian-Gewinn in Höhe von 4,26 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

