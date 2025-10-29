Atlassian Aktie News: NASDAQ 100 Aktie Atlassian am Mittwochabend billiger

Kurs der Atlassian

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Atlassian. Das Papier von Atlassian gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 2,1 Prozent auf 160,54 USD abwärts.

Die Aktie verlor um 20:08 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 2,1 Prozent auf 160,54 USD. Die Atlassian-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 158,54 USD ab. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 162,33 USD. Der Tagesumsatz der Atlassian-Aktie belief sich zuletzt auf 370.500 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (325,94 USD) erklomm das Papier am 11.02.2025. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 103,03 Prozent hinzugewinnen. Am 11.10.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 144,37 USD. Mit einem Kursverlust von 10,07 Prozent würde die Atlassian-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für Atlassian-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Atlassian ließ sich am 07.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,09 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,76 USD je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,38 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 22,34 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Atlassian einen Umsatz von 1,13 Mrd. USD eingefahren.

Die Vorlage der Q1 2026-Finanzergebnisse wird für den 30.10.2025 terminiert.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Atlassian-Gewinn in Höhe von 4,26 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

