Neue iPhone Leaks überraschen: Ein Detail der Apple-Smartphones sorgt für Diskussionen

In rund zwei Monaten ist es soweit: Apple wird im Rahmen seiner alljährlichen Keynote voraussichtlich die neuen Mitglieder der iPhone-Familie vorstellen. Jetzt sind erste Leaks zum Design aufgetaucht, die bei vielen Fans widersprüchliche Gefühle auslösen.

Leak zeigt quadratisches Kameramodul

Das Internetportal 9to5Mac hat drei funktionsuntüchtige Attrappen der neuen iPhone-Generation zugespielt bekommen. Dabei handelt es sich um Nachbildungen des iPhone 11, iPhone 11 Max und iPhone 11R. Die Dummys sollen aus China kommen, aus welchen Quellen die Attrappen stammen sollen, lässt die Seite unterdessen offen.

Wenn es sich bei den Geräten um echte Nachbildungen handelt, dann bekommen die neuen iPhone-Modelle ein neues Kameramodul spendiert. Die Triple-Kamera ist - anders als in bisherigen Modellen - in quadratischer Form, die alle drei Linsen beherbergen soll. Auffällig ist, das die Positionierung der Kamera beibehalten wurde - in der linken oberen Ecke der Rückseite. Da die Kamera deutlich größer ist als die bisherigen Varianten, nimmt die Kamera allerdings nun deutlich mehr Platz ein.

Das iPhone 11R soll mit nur zwei Linsen ausgestattet sein - dennoch greift Apple wohl auch bei dieser Variante auf das quadratische Kameradesign zurück.

Video zeigt die drei iPhone-Modellvarianten

9to5Mac hat die Attrappen in einem Video unter die Lupe genommen und die drei Designvarianten auf Herz und Nieren geprüft.

In dem Video wird deutlich: Die Kamera ist nicht vollständig in die Rückseite eingelassen, sondern steht etwas aus dem Gehäuse hervor.

Die Reaktionen vieler Apple-Fans auf das neue Design fallen eher ernüchternd aus. "Das ist widerlich", ist auf Twitter zu lesen, "diese Kamera ist wirklich hässlich", schreibt ein iPhone-Fan der ersten Generation.

Bildquellen: 9to5Mac

Redaktion finanzen.net