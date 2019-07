Gerüchte um neues iPhone: So will Apple in China Kunden anlocken

Experten spekulieren schon seit geraumer Zeit über die neuen iPhones, die Apple in naher Zukunft auf den Markt bringen könnte. Ein Analyst erwartet, dass der Tech-Riese nächstes Jahr neue 5G-iPhones veröffentlichen könnte. Des Öfteren war auch die Rede von drei Modellen, die im Herbst dieses Jahres auf den Markt kommen könnten. Gerechnet wird mit Varianten in verschiedenen Größen. Auch wurde schon über die unterschiedlichen Display-Typen, wie LCD und OLED, berichtet, die verwendet werden sollen. Nun kamen, wie CURVED berichtet, Gerüchte auf, der iKonzern plane ein weiteres, viertes Modell, das allerdings nicht für alle Kunden erhältlich sein solle.

Neues iPhone: Neue Features enthalten?

Wie bekannt wurde, hatte Apple in der jüngsten Vergangenheit mit rückläufigen iPhone-Verkäufen zu kämpfen. Das Unternehmen wolle nun seine Verkäufe in China wieder ankurbeln und daher im September ein Smartphone speziell für den chinesischen Markt veröffentlichen, beruft sich CURVED auf Quellen aus Apples Zulieferer-Kette. Für Ärger sorgen könnte das beim Rest der Bevölkerung, denn das neue iPhone solle zwei neue Features enthalten. Zum einen solle die sogenannte Notch, die kleine Aussparung am oberen Displayrand, in der die Frontkamera verbaut ist, kleiner ausfallen. Ein weiterer Vorteil: Das neue Modell solle über einen Fingerabdrucksensor im Display verfügen.

Geringerer iPhone-Preis

Weiterer Pluspunkt sei der Kostenfaktor: Das neue iPhone würde seine Konkurrenz aus eigenen Reihen auch preislich unterbieten. Denn in China seien Smartphones, die weniger als umgerechnet 654 Euro kosten am beliebtesten. Dazu, diesen günstigen Preis bieten zu können, trägt unter anderem auch die bereits genannte Umstellung in der Technik bei. Die bisher genutzte Gesichtserkennung machte die Smartphones aufgrund der benötigten 3D-Frontkamera recht teuer. Wenn nun auf den Fingerabdrucksensor gesetzt würde, könnten Kosten bei der Frontkamera eingespart werden, die sich auch im Verkaufspreis bemerkbar machten.

Die Gerüchte seien laut CURVED allerdings noch mit Vorsicht zu genießen: Es sei nicht klar, wie vertrauenswürdig die Quelle tatsächlich sei. Falls die Gerüchte sich bewahrheiten sollten, könnte dies jedenfalls von Nutzern oder Interessierten, für die das neue iPhone nicht erhältlich wäre, negativ aufgenommen werden.

