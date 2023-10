ATX aktuell: ATX steigt zum Start

ATX im Fokus

Beim ATX lassen sich am zweiten Tag der Woche erneut Gewinne beobachten.

Werte in diesem Artikel

Der ATX bewegt sich im Wiener Börse-Handel um 09:09 Uhr um 1,00 Prozent höher bei 3.122,18 Punkten. Der Börsenwert der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 105,849 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,023 Prozent auf 3.092,04 Punkte an der Kurstafel, nach 3.091,32 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 3.123,79 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 3.092,04 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der ATX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.09.2023, lag der ATX bei 3.143,69 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 10.07.2023, erreichte der ATX einen Stand von 3.101,37 Punkten. Der ATX notierte noch vor einem Jahr, am 10.10.2022, bei 2.747,25 Punkten.

Der Index sank seit Anfang des Jahres 2023 bereits um 1,19 Prozent. Das ATX-Jahreshoch beträgt derzeit 3.560,30 Punkte. Bei 3.016,51 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top- und Flop-Aktien im ATX

Zu den Top-Aktien im ATX zählen derzeit AT S (AT&S) (+ 2,82 Prozent auf 26,22 EUR), Lenzing (+ 2,49 Prozent auf 37,00 EUR), Verbund (+ 1,96 Prozent auf 78,00 EUR), Andritz (+ 1,69 Prozent auf 45,76 EUR) und Mayr-Melnhof Karton (+ 1,68 Prozent auf 121,40 EUR). Flop-Aktien im ATX sind derweil OMV (-0,21 Prozent auf 43,43 EUR), CA Immobilien (+ 0,16 Prozent auf 31,00 EUR), EVN (+ 0,20 Prozent auf 24,60 EUR), IMMOFINANZ (+ 0,33 Prozent auf 18,50 EUR) und Österreichische Post (+ 0,49 Prozent auf 31,05 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im ATX auf

Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UNIQA Insurance-Aktie. 31.930 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX weist die Verbund-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 26,560 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der ATX-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 2,02 erwartet. Die OMV-Aktie verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung mit 9,86 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net