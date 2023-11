ATX-Handel aktuell: ATX liegt nachmittags im Minus

Index im Fokus

Der ATX verliert heute an Wert.

Am Dienstag bewegt sich der ATX um 15:40 Uhr via Wiener Börse 1,62 Prozent tiefer bei 3.147,97 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 109,561 Mrd. Euro. In den Handel ging der ATX 0,069 Prozent leichter bei 3.197,52 Punkten, nach 3.199,74 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 3.147,73 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 3.198,52 Punkten.

ATX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX notierte am vorherigen Handelstag, dem 06.10.2023, bei 3.119,98 Punkten. Der ATX wies vor drei Monaten, am 07.08.2023, einen Stand von 3.206,41 Punkten auf. Der ATX erreichte vor einem Jahr, am 07.11.2022, den Wert von 3.139,68 Punkten.

Der Index büßte seit Beginn des Jahres 2023 bereits um 0,372 Prozent ein. Bei 3.560,30 Punkten schaffte es der ATX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 3.006,71 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops im ATX

Zu den Top-Aktien im ATX zählen derzeit AT S (AT&S) (+ 1,34 Prozent auf 27,20 EUR), Österreichische Post (+ 0,66 Prozent auf 30,50 EUR), Telekom Austria (+ 0,15 Prozent auf 6,76 EUR), Raiffeisen (-0,07 Prozent auf 14,97 EUR) und UNIQA Insurance (-0,13 Prozent auf 7,69 EUR). Die Verlierer im ATX sind hingegen Lenzing (-5,37 Prozent auf 36,15 EUR), Verbund (-3,92 Prozent auf 82,10 EUR), OMV (-3,76 Prozent auf 40,75 EUR), Schoeller-Bleckmann (-2,76 Prozent auf 47,60 EUR) und Andritz (-1,53 Prozent auf 46,46 EUR).

Die teuersten ATX-Konzerne

Im ATX ist die Erste Group Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 241.235 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Verbund-Aktie sticht im ATX mit einer Marktkapitalisierung von 29,391 Mrd. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Werte im Blick

Die Raiffeisen-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten. Mit 10,59 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der BAWAG-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

