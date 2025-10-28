DAX24.282 -0,1%Est505.703 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,61 +0,9%Nas23.637 +1,9%Bitcoin98.273 +0,3%Euro1,1657 +0,1%Öl64,75 -1,5%Gold3.922 -1,7%
Heute im Fokus
DAX grenzt Verluste ein -- Nordex erhöht Gewinnprognose -- Deutsche Börse wächst langsamer -- Hypoport, Telekom, NVIDIA, Symrise, Siltronic, HSBC, TKMS im Foku
Profil
Kursverlauf

ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime präsentiert sich leichter

28.10.25 12:25 Uhr
ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime präsentiert sich leichter

Der ATX Prime notiert derzeit im Minus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Addiko Bank
20,50 EUR -0,10 EUR -0,49%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
AT & S (AT&S)
30,55 EUR -1,30 EUR -4,08%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Erste Group Bank AG
83,15 EUR 0,55 EUR 0,67%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
25,00 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
FACC AG
8,71 EUR 0,02 EUR 0,23%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Kapsch TrafficCom AG
6,56 EUR -0,36 EUR -5,20%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Marinomed Biotech AG
18,80 EUR -0,05 EUR -0,27%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
OMV AG
45,70 EUR -0,30 EUR -0,65%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Palfinger AG
33,00 EUR -0,25 EUR -0,75%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
PORR AG
28,40 EUR -0,20 EUR -0,70%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Raiffeisen
29,80 EUR -0,14 EUR -0,47%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Semperit AG Holding
13,22 EUR 0,20 EUR 1,54%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
UNIQA Insurance AG
12,86 EUR -0,02 EUR -0,16%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Wolford AG
3,30 EUR 0,12 EUR 3,77%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
ZUMTOBEL AG
3,86 EUR 0,02 EUR 0,39%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
ATX Prime
2.329,7 PKT -9,0 PKT -0,39%
Charts|News|Analysen

Am Dienstag fällt der ATX Prime um 12:07 Uhr via Wiener Börse um 0,45 Prozent auf 2.328,24 Punkte. Zuvor ging der ATX Prime 0,003 Prozent leichter bei 2.338,66 Punkten in den Dienstagshandel, nach 2.338,73 Punkten am Vortag.

Bei 2.326,02 Einheiten erreichte der ATX Prime sein Tagestief, während er hingegen mit 2.338,96 Punkten den höchsten Stand markierte.

ATX Prime-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, notierte der ATX Prime bei 2.324,12 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 28.07.2025, wies der ATX Prime einen Stand von 2.289,18 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 28.10.2024, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 1.795,85 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2025 ein Plus von 27,51 Prozent zu Buche. In diesem Jahr erreichte der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 2.428,97 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1.745,07 Zählern registriert.

Top und Flops heute

Die stärksten Einzelwerte im ATX Prime sind derzeit Kapsch TrafficCom (+ 4,38 Prozent auf 6,68 EUR), FACC (+ 1,25 Prozent auf 8,88 EUR), Semperit (+ 1,09 Prozent auf 13,04 EUR), UNIQA Insurance (+ 0,62 Prozent auf 12,92 EUR) und Palfinger (+ 0,61 Prozent auf 33,20 EUR). Unter den schwächsten ATX Prime-Aktien befinden sich derweil Wolford (-5,00 Prozent auf 3,42 EUR), ZUMTOBEL (-2,44 Prozent auf 3,81 EUR), AT S (AT&S) (-2,07 Prozent auf 30,75 EUR), Addiko Bank (-1,90 Prozent auf 20,70 EUR) und PORR (-1,73 Prozent auf 28,45 EUR).

Die teuersten Konzerne im ATX Prime

Die Aktie im ATX Prime mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Raiffeisen-Aktie. 32.909 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 32,409 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der ATX Prime-Mitglieder

Die Marinomed Biotech-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung mit 1,69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten. Unter den Aktien im Index verzeichnet die OMV-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9,56 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

