ATX Prime-Handel aktuell: ATX Prime springt letztendlich deutlich an

Index im Blick

Der ATX Prime schnupperte zum Handelsschluss Höhenluft.

Am Donnerstag notierte der ATX Prime via Wiener Börse zum Handelsschluss 3,29 Prozent höher bei 1.959,64 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,004 Prozent höher bei 1.897,25 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 1.897,17 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der ATX Prime bei 1.897,25 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 1.961,70 Punkten.

ATX Prime-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verbucht der ATX Prime bislang ein Plus von 1,44 Prozent. Vor einem Monat, am 06.01.2025, lag der ATX Prime noch bei 1.836,50 Punkten. Der ATX Prime notierte noch vor drei Monaten, am 06.11.2024, bei 1.754,51 Punkten. Vor einem Jahr, am 06.02.2024, lag der ATX Prime noch bei 1.723,73 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 legte der Index bereits um 7,32 Prozent zu. Bei 1.961,70 Punkten markierte der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Bei 1.802,28 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops im ATX Prime aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im ATX Prime zählen derzeit Raiffeisen (+ 12,51 Prozent auf 23,56 EUR), Wienerberger (+ 9,50 Prozent auf 30,42 EUR), Erste Group Bank (+ 7,52) Prozent auf 63,52 EUR), voestalpine (+ 7,10 Prozent auf 21,26 EUR) und Frequentis (+ 3,94 Prozent auf 29,00 EUR). Die Verlierer im ATX Prime sind hingegen Polytec (-2,99 Prozent auf 2,27 EUR), Verbund (-2,62 Prozent auf 72,55 EUR), Kapsch TrafficCom (-1,20 Prozent auf 6,60 EUR), EVN (-0,87 Prozent auf 22,90 EUR) und UBM Development (-0,55 Prozent auf 18,20 EUR).

ATX Prime-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im ATX Prime sticht die Raiffeisen-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1.202.703 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX Prime weist die Verbund-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 25,500 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

ATX Prime-Fundamentalkennzahlen im Blick

Im ATX Prime präsentiert die Marinomed Biotech-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 2,45 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 11,21 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net