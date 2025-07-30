ATX Prime-Handel aktuell: Das macht der ATX Prime aktuell
Der ATX Prime performt am Freitag positiv.
Werte in diesem Artikel
Am Freitag bewegt sich der ATX Prime um 12:08 Uhr via Wiener Börse 1,17 Prozent höher bei 2.412,41 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,051 Prozent stärker bei 2.385,73 Punkten in den Handel, nach 2.384,52 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 2.385,65 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2.416,79 Zählern.
ATX Prime seit Beginn Jahr
Seit Beginn der Woche verbucht der ATX Prime bislang ein Plus von 2,26 Prozent. Noch vor einem Monat, am 15.07.2025, wies der ATX Prime einen Wert von 2.242,73 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 15.05.2025, erreichte der ATX Prime einen Wert von 2.215,86 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 15.08.2024, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 1.817,69 Punkten.
Der Index legte seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 32,12 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 2.416,79 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 1.745,07 Zählern.
ATX Prime-Top-Flop-Aktien
Die Gewinner-Aktien im ATX Prime sind aktuell Raiffeisen (+ 4,27 Prozent auf 31,74 EUR), ZUMTOBEL (+ 3,57 Prozent auf 4,35 EUR), DO (+ 3,15 Prozent auf 229,00 EUR), PORR (+ 2,35 Prozent auf 30,50 EUR) und Wienerberger (+ 2,08 Prozent auf 32,36 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen hingegen Marinomed Biotech (-4,51 Prozent auf 19,05 EUR), Frequentis (-0,65 Prozent auf 61,60 EUR), CPI Europe (-0,48 Prozent auf 18,59 EUR), Kapsch TrafficCom (-0,28 Prozent auf 7,02 EUR) und Rosenbauer (-0,21 Prozent auf 46,90 EUR).
Die teuersten ATX Prime-Konzerne
Die Aktie im ATX Prime mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Raiffeisen-Aktie. 252.427 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX Prime nimmt die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 33,398 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Dieses KGV weisen die ATX Prime-Titel auf
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Marinomed Biotech-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 1,46 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die OMV-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,27 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf CPI Europe
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf CPI Europe
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere CPI Europe News
Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com
Nachrichten zu OMV AG
Analysen zu OMV AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|21.03.2013
|OMV verkaufen
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.01.2013
|OMV halten
|HSBC Trinkaus & Burkhardt AG
|09.11.2012
|OMV underperform
|Credit Suisse Group
|08.11.2012
|OMV neutral
|UBS AG
|08.11.2012
|OMV neutral
|Nomura
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.05.2012
|OMV kaufen
|Erste Bank AG
|09.05.2012
|OMV buy
|Société Générale Group S.A. (SG)
|27.04.2012
|OMV kaufen
|Erste Bank AG
|25.04.2012
|OMV buy
|Société Générale Group S.A. (SG)
|09.03.2012
|OMV kaufen
|Erste Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|23.01.2013
|OMV halten
|HSBC Trinkaus & Burkhardt AG
|08.11.2012
|OMV neutral
|UBS AG
|08.11.2012
|OMV neutral
|Nomura
|08.11.2012
|OMV hold
|Société Générale Group S.A. (SG)
|06.11.2012
|OMV neutral
|J.P. Morgan Cazenove
|Datum
|Rating
|Analyst
|21.03.2013
|OMV verkaufen
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.11.2012
|OMV underperform
|Credit Suisse Group
|18.10.2012
|OMV underperform
|Credit Suisse Group
|04.06.2012
|OMV sell
|Citigroup Corp.
|12.03.2012
|OMV sell
|Citigroup Corp.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für OMV AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen