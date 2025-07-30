DAX24.446 +0,3%ESt505.449 +0,3%Top 10 Crypto16,70 -0,5%Dow44.911 ±-0,0%Nas21.711 ±-0,0%Bitcoin101.862 +0,1%Euro1,1684 +0,3%Öl66,44 -0,7%Gold3.339 +0,1%
ATX Prime-Handel aktuell: Das macht der ATX Prime aktuell

15.08.25 12:25 Uhr
Der ATX Prime performt am Freitag positiv.

Indizes
ATX Prime
2.413,1 PKT 28,6 PKT 1,20%
Charts|News|Analysen

Am Freitag bewegt sich der ATX Prime um 12:08 Uhr via Wiener Börse 1,17 Prozent höher bei 2.412,41 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,051 Prozent stärker bei 2.385,73 Punkten in den Handel, nach 2.384,52 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX Prime bis auf 2.385,65 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2.416,79 Zählern.

ATX Prime seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der ATX Prime bislang ein Plus von 2,26 Prozent. Noch vor einem Monat, am 15.07.2025, wies der ATX Prime einen Wert von 2.242,73 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 15.05.2025, erreichte der ATX Prime einen Wert von 2.215,86 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 15.08.2024, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 1.817,69 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 32,12 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 2.416,79 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 1.745,07 Zählern.

ATX Prime-Top-Flop-Aktien

Die Gewinner-Aktien im ATX Prime sind aktuell Raiffeisen (+ 4,27 Prozent auf 31,74 EUR), ZUMTOBEL (+ 3,57 Prozent auf 4,35 EUR), DO (+ 3,15 Prozent auf 229,00 EUR), PORR (+ 2,35 Prozent auf 30,50 EUR) und Wienerberger (+ 2,08 Prozent auf 32,36 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen hingegen Marinomed Biotech (-4,51 Prozent auf 19,05 EUR), Frequentis (-0,65 Prozent auf 61,60 EUR), CPI Europe (-0,48 Prozent auf 18,59 EUR), Kapsch TrafficCom (-0,28 Prozent auf 7,02 EUR) und Rosenbauer (-0,21 Prozent auf 46,90 EUR).

Die teuersten ATX Prime-Konzerne

Die Aktie im ATX Prime mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Raiffeisen-Aktie. 252.427 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX Prime nimmt die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 33,398 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die ATX Prime-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Marinomed Biotech-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 1,46 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die OMV-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,27 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.net

