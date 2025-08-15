DAX24.378 +0,8%ESt505.435 +0,9%Top 10 Crypto16,45 -2,1%Dow44.911 ±-0,0%Nas21.711 ±-0,0%Bitcoin102.173 +0,4%Euro1,1672 +0,2%Öl66,61 -0,4%Gold3.344 +0,2%
Treffen von Trump und Putin am Abend: DAX fester erwartet -- Asiens Börsen ohne klare Richtung -- US-Regierung denkt wohl über Einstieg bei Intel nach -- thyssenkrupp, Adyen, BVB im Fokus
Dämpfer für Chinas Konjunktur: Industrieproduktion und Einzelhandel schwach
5 Aktien mit dem aktuell größten Momentum in Europa
aktualisiert 15.08.25 08:42 Uhr

aktualisiert 15.08.25 08:42 Uhr

IG Metall fordert Dividenden-Abstrich von Auto-Aktionären. Verve korrigiert Prognose nach unten - Mehrere Belastungsfaktoren. Deutsche Euroshop-Aktie knapp im Plus: Gewinnplus dank positiver Bewertungsergebnisse. Überraschendes Wachstum: Japans Wirtschaft legt kräftiger zu als erwartet. Dämpfer für Chinas Konjunktur: Industrieproduktion und Einzelhandel schwach.

Der deutsche Aktienmarkt dürfte vor dem Wochenende zulegen.

Der DAX bewegt sich rund eine Stunde vor Handelsstart im Plus.
Der TecDAX wird ebenfalls stärker erwartet.

Am deutschen Aktienmarkt prägt am Freitag vor allem die Hoffnung auf Fortschritte im Ukraine-Konflikt die Stimmung. In Alaska treffen sich US-Präsident Donald Trump und Russlands Staatschef Wladimir Putin, um über mögliche Schritte in Richtung Waffenstillstand zu sprechen.

Analysten weisen darauf hin, dass schon kleine Signale aus den Gesprächen die Märkte bewegen könnten. Sollten konkrete Fortschritte erzielt werden, rückt nach Einschätzung von UBS-Experten der Wiederaufbau der Ukraine stärker in den Fokus der Anleger.

Parallel richtet sich die Aufmerksamkeit auch auf neue US-Konjunkturdaten, darunter Einfuhrpreise, Einzelhandelsumsätze, Industrieproduktion und das Konsumklima der Universität Michigan.

Am Abend: Trump und Putin treffen sich zu Gesprächen über den Ukraine-Krieg
14.08.25Treffen von Trump und Putin rückt näher: DAX schließt im Plus -- US-Börsen unbewegt -- US-Regierung könnte bei Intel einsteigen -- RWE, Tesla, Bullish, Birkenstock, BYD, D-Wave, TUI, Bitcoin im Fokus
13.08.25Nach Inflationsdaten: DAX beendet Handel stärker -- Wall Street schließt im Plus -- Bullish mit fulminantem IPO -- TUI schlägt Erwartungen -- RENK, CoreWeave, Lilium, pbb, Palantir, E.ON im Fokus
12.08.25USA und China verlängern Zollpause: Dow schließt stärker -- DAX letztlich im Minus -- Hannover Rück verdient mehr als erwartet -- NVIDIA, Canopy, DroneShield, Rüstungswerte, Commerzbank im Fokus
11.08.25Vor Trump-Putin-Gipfel: DAX letztlich schwach -- US-Börsen schließen leichter -- AMC dämmt Verluste ein -- DroneShield, Lufthansa, Palantir, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT, NVIDIA, AMD, Bitcoin im Fokus
08.08.25DAX geht leichter ins Wochenende -- Dow letztlich höher - NASDAQ mit Rekord -- CureVac & BioNTech: Einigung im Patentstreit -- Munich Re von tieferen Preisen belastet -- Bitcoin, SoundHound im Fokus
