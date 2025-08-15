Treffen von Trump und Putin am Abend: DAX fester erwartet -- Asiens Börsen ohne klare Richtung -- US-Regierung denkt wohl über Einstieg bei Intel nach -- thyssenkrupp, Adyen, BVB im Fokus

Deutschland Europa USA Asien

Der deutsche Aktienmarkt dürfte vor dem Wochenende zulegen. Der DAX bewegt sich rund eine Stunde vor Handelsstart im Plus.

Der TecDAX wird ebenfalls stärker erwartet. Am deutschen Aktienmarkt prägt am Freitag vor allem die Hoffnung auf Fortschritte im Ukraine-Konflikt die Stimmung. In Alaska treffen sich US-Präsident Donald Trump und Russlands Staatschef Wladimir Putin , um über mögliche Schritte in Richtung Waffenstillstand zu sprechen. Analysten weisen darauf hin, dass schon kleine Signale aus den Gesprächen die Märkte bewegen könnten. Sollten konkrete Fortschritte erzielt werden, rückt nach Einschätzung von UBS-Experten der Wiederaufbau der Ukraine stärker in den Fokus der Anleger. Parallel richtet sich die Aufmerksamkeit auch auf neue US-Konjunkturdaten, darunter Einfuhrpreise, Einzelhandelsumsätze, Industrieproduktion und das Konsumklima der Universität Michigan.





Die europäischen Aktienmärkte werden am Freitag mit positiver Tendenz erwartet. Der EURO STOXX 50 bewegt sich vorbörslich in der Gewinnzone. Im Mittelpunkt steht das Treffen der Präsidenten Trump und Putin in Alaska, von dem sich die Märkte Impulse erhoffen. Während Trump zunächst von einem möglichen "Deal" sprach, hat er die Erwartungen inzwischen deutlich gedämpft. Gleichzeitig könnten schwache Konjunktursignale aus China Druck auf die Rohstoffwerte ausüben.





An der Wall Street ging es am Donnerstag kaum von der Stelle. Der Dow Jones schloss mit einem knappen Verlust von 0,02 Prozent bei 44.911,26 Zählern. Er hatte sich bereits zum Start kaum bewegt, war dann jedoch zunächst moderat ins Minus gefallen, bevor die Verluste wieder abgebaut werden konnten.

Auch der Techwerteindex NASDAQ Composite schloss bei 21.710,67 Zählern nahezu unverändert (-0,01 Prozent). Er hatte leichter eröffnet, die Verluste dann jedoch schnell abgebaut und sich hauptsächlich in der Nähe der Nulllinie bewegt. Belastend wirkte am Donnerstag der unerwartet starke Anstieg der Produzentenpreise im Juli. Diese Entwicklung dämpfte die jüngsten Hoffnungen auf eine mögliche Zinssenkung im September leicht, da sie die Sorgen nährte, dass die US-Zollpolitik die Inflation befeuern und damit die US-Wirtschaft schwächen könnte. Daneben sorgte auch das am Freitag anstehende Treffen zwischen Trump und Putin für Zurückhaltung unter den Anlegern.




