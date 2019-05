thyssenkrupp stoppt offenbar geplante Aufspaltung - Aktie steigt

Die Nachrichtenagentur Reuters beruft sich auf Informationen mehrerer Insider. Auch werde nicht mehr damit gerechnet, dass die Fusion der Stahl-Geschäfte mit Tata zustande komme. Hier hatte die EU-Kommission trotz Zugeständnissen beider Seiten erhebliche Bedenken angemeldet.

Konzernchef Guido Kerkhoff erwäge stattdessen, eine Holding auf den Weg zu bringen, schreibt Reuters. Möglich sei es dann, die lukrative Aufzugssparte abzuspalten oder an die Börse zu bringen. Von thyssenkrupp war kurzfristig kein Kommentar zu bekommen.

So reagiert die thyssenkrupp-Aktie

thyssenkrupp-Aktien sind Freitagvormittag nach einem Bericht über Börsengangspläne der Aufzugssparte stark gestiegen. In der Spitze standen 12,48 Euro auf der Kurstafel. Derzeit gewinnen die Papiere 9,57 Prozent auf 12,31 Euro. Das zuletzt stark unter Druck stehende Papier konnte sich deutlich von seinem am Donnerstag erreichten Tief seit 2003 abgesetzt. Die Aktie steht seit Wochen unter Druck und war am Donnerstag bis auf 11,165 Euro und damit den tiefsten Stand seit 2003 gefallen. Trotz des Kursanstiegs nach dem Reuters-Bericht notiert die Aktie immer noch rund ein Fünftel unter dem Stand von Ende 2018. Die thyssenkrupp-Anteile sind damit im bisherigen Jahresverlauf der mit Abstand größte DAX-Verlierer.

Über zwölf Monate gesehen summiert sich das Kursminus sogar auf knapp 50 Prozent. Mit einem Börsenwert von nur knapp 7,5 Milliarden Euro ist der Konzern in der Börsenwert-Rangliste auf den 30. und damit letzten Platz im deutschen Leitindex zurückgefallen. Sollte sich das nicht bessern, droht dem Unternehmen im September der Rauswurf aus dem DAX.

FRANKFURT (Dow Jones)/ (dpa)

Bildquellen: thyssenkrupp AG