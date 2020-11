RWE wächst weiter und bestätigt Prognose - RWE-Aktie gibt dennoch nach

Das DAX -Unternehmen erhöhte sein bereinigtes operatives Ergebnis (EBITDA) um 13 Prozent auf 2,224 Milliarden Euro. Analysten hatten mit 2,210 Milliarden Euro gerechnet. Unterm Strich spielte es ein bereinigtes Nettoergebnis (Ergebnis nach Steuern und Dritten) von 762 Millionen Euro ein, während Marktbeobachter hier 3 Millionen Euro mehr erwartet hatten. Entsprechend bestätigte der Konzern seinen Ausblick und sein Dividendenversprechen.

Eine Vergleichszahl zum Vorjahr hat RWE für den bereinigten Gewinn nicht vorgelegt, da sich durch die Transaktion mit dem Versorger E.ON die Berechnungsgrundlage stark verändert hat. Für das EBITDA 2019 wurden sogenannte Pro-forma-Zahlen verwendet, bei denen die bilanziellen Effekte der Transaktion auf das gesamte Jahr hochgerechnet wurden. Der Milliardendeal der beiden Konzerne erklärt auch einen Teil des Zuwachses von RWE jetzt.

Aber auch bei den Erneuerbaren Energien punktete das Unternehmen: So legte es bei der Offshore-Windkraft dank verbesserter Windverhältnisse im ersten Quartal um 12 Prozent zu, bei Onshore-Wind und Solar um 8 Prozent. Zwischen Januar und September hat RWE rund 500 Megawatt an neuen Windkraft- und Solaranlagen in Betrieb genommen, im vierten Quartal sollen weitere rund 800 Megawatt hinzukommen. Nach der Übernahme der Entwicklungspipeline von Nordex wächst RWE in diesem Segment insgesamt stärker. Trotz der Marktverwerfungen infolge der Corona-Krise verdiente der Konzern dank höherer Margen auch mit seinen Kohlekraftwerken mehr.

"Unser starkes operatives Ergebnis der ersten drei Quartale zeigt: RWE kommt wirtschaftlich gut durch die Corona-Krise", erklärte Finanzvorstand Markus Krebber. "Daher bekräftigen wir unsere Ergebnisprognose für 2020."

Für das Geschäftsjahr 2020 erwartet RWE unverändert ein bereinigtes operatives Ergebnis (EBITDA) von 2,7 bis 3,0 Milliarden Euro. Für das bereinigte Nettoergebnis (Ergebnis nach Steuern und Dritten) lautet das Konzernziel 850 Millionen bis 1,15 Milliarden Euro. An der geplanten Anhebung der Dividende auf auf 0,85 Euro je Aktie für das laufende Geschäftsjahr hält das Unternehmen fest.

Die RWE-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 1,81 Prozent tiefer bei 33,55 Euro.

DJG/pso/smh

BERLIN (Dow Jones)

Werbung

Bildquellen: RWE