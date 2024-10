Aufschläge in Frankfurt: DAX verbucht mittags Gewinne

Kursentwicklung im Fokus

Der DAX steigt aktuell.

Werte in diesem Artikel

Um 12:09 Uhr erhöht sich der DAX im XETRA-Handel um 0,79 Prozent auf 19.587,10 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,847 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,396 Prozent auf 19.509,79 Punkte an der Kurstafel, nach 19.432,81 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 19.605,97 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 19.499,46 Punkten verzeichnete.

DAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn legte der DAX bereits um 0,914 Prozent zu. Der DAX verzeichnete vor einem Monat, am 17.09.2024, den Stand von 18.726,08 Punkten. Vor drei Monaten, am 17.07.2024, wies der DAX einen Wert von 18.437,30 Punkten auf. Der DAX lag vor einem Jahr, am 17.10.2023, bei 15.251,69 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2024 bereits um 16,80 Prozent aufwärts. In diesem Jahr verzeichnete der DAX bereits ein Jahreshoch bei 19.633,91 Punkten. Bei 16.345,02 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Aufsteiger und Absteiger im DAX

Die Top-Aktien im DAX sind derzeit Sartorius vz (+ 13,12 Prozent auf 258,60 EUR), Merck (+ 5,35 Prozent auf 162,45 EUR), Airbus SE (ex EADS) (+ 3,27 Prozent auf 140,40 EUR), Siemens Energy (+ 2,97 Prozent auf 36,05 EUR) und Infineon (+ 1,89 Prozent auf 30,95 EUR). Die Flop-Titel im DAX sind derweil Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (-1,40 Prozent auf 32,37 EUR), Fresenius SE (-1,22 Prozent auf 33,26 EUR), Daimler Truck (-1,14 Prozent auf 35,50 EUR), QIAGEN (-0,82 Prozent auf 39,69 EUR) und Symrise (-0,25 Prozent auf 119,30 EUR).

Diese DAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im DAX ist die Commerzbank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 2.148.164 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 244,732 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der DAX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,69 erwartet. Unter den Aktien im Index weist die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,04 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

