Aufschläge in New York: Börsianer lassen Dow Jones am Mittag steigen

Index-Bewegung

Der Dow Jones wagt sich derzeit nicht aus der Reserve.

Am Dienstag tendiert der Dow Jones um 17:57 Uhr via NYSE 0,10 Prozent stärker bei 44.468,51 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 18,905 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der Dow Jones 1,42 Prozent stärker bei 45.054,36 Punkten, nach 44.421,91 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 44.328,52 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 44.537,39 Zählern.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones erreichte am vorherigen Handelstag, dem 03.01.2025, den Stand von 42.732,13 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 04.11.2024, lag der Dow Jones bei 41.794,60 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 02.02.2024, bei 38.654,42 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 4,90 Prozent. Der Dow Jones verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 45.054,36 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 41.844,89 Punkten markiert.

Top und Flops heute

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen derzeit NVIDIA (+ 2,74 Prozent auf 119,86 USD), Chevron (+ 2,40 Prozent auf 152,93 USD), Amazon (+ 1,95) Prozent auf 242,04 USD), Apple (+ 1,81 Prozent auf 232,13 USD) und 3M (+ 1,13 Prozent auf 151,74 USD). Schwächer notieren im Dow Jones hingegen Merck (-10,53 Prozent auf 89,28 USD), Coca-Cola (-1,42 Prozent auf 62,45 USD), Home Depot (-0,93 Prozent auf 394,50 EUR), Procter Gamble (-0,81 Prozent auf 167,39 USD) und Walt Disney (-0,78 Prozent auf 113,11 USD).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf

Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 18.290.457 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Apple-Aktie dominiert den Dow Jones hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 3,319 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Titel

Die Verizon-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8,55 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten auf. Unter den Aktien im Index präsentiert die Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,84 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net