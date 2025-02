Zollbeben geht weiter: DAX vor Stabilisierung -- Asiens Börsen nach Gegenzöllen von China in Grün -- Palantir mit Gewinnsprung -- UBS mit Milliardengewinn

Deutschland Europa USA Asien

Der deutsche Aktienmarkt verbuchte im Montagshandel kräftige Verluste. Der DAX blieb nach einem äußerst schwachen Start tief in der Verlustzone. Am Abend schloss er 1,40 Prozent leichter bei 21.428,24 Punkten.

Der TecDAX vergrößerte im Tagesverlauf seinen anfänglichen Abschlag und ging 1,34 Prozent tiefer bei 3.677,24 Zählern in den Feierabend. Der Zollstreit dürfte den DAX auch am Dienstag, wie bereits zu Wochenbeginn, zunächst belasten. Im Fokus steht nun die Stabilisierung des deutschen Leitindex. Als Reaktion auf die von US-Präsident Donald Trump am Wochenende verhängten Zölle auf Importe aus China hat Peking mit Gegenzöllen geantwortet. Laut dem chinesischen Finanzministerium werden zusätzliche Zölle von 15 Prozent auf Kohle und verflüssigtes Erdgas aus den USA erhoben. Für Öl und landwirtschaftliche Maschinen gilt ein zusätzlicher Zollsatz von zehn Prozent. Im Gegensatz zu Mexiko und Kanada, die kurz vor der Einführung von Zöllen eine Vereinbarung mit den USA trafen und so eine vorläufige Aussetzung um 30 Tage erreichten, gab es mit China zunächst keine derartige Einigung. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die europäischen Börsen präsentierten sich am Montag in Rot. Der EURO STOXX 50 blieb nach einer negativen Eröffnung tief im Minus und beendete den Handelstag letztlich 1,30 Prozent schwächer bei 5.217,91 Punkten. US-Präsident Donald Trump hat angekündigt, ab Dienstag Zölle von 25 Prozent auf Einfuhren aus Kanada und Mexiko und einen zusätzlichen Zoll von 10 Prozent auf Waren aus China zu erheben. Die Zölle würden unter einer wirtschaftlichen Notstandsbefugnis verhängt, die bisher nicht für Handelsmaßnahmen genutzt wurde, hieß es aus dem Weißen Haus: "Wegen der großen Bedrohung durch illegale Einwanderer und tödliche Drogen, die unsere Bürger töten, einschließlich Fentanyl", erklärte Trump. Ausnahmen von den Zöllen würde es nicht geben. Kanada, Mexiko und China kündigten bereits Gegenmaßnahmen an. Trump stellte zudem klar, dass dies nur der Anfang sei - bereits Mitte Februar sollen weitere Zölle auf Computerchips, Arzneimittel, Stahl, Aluminium, Kupfer sowie Öl- und Gasimporte folgen. Auch die Europäische Union werde mit Strafzöllen belegt, so der US-Präsident. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





An der Wall Street ging es zum Wochenbeginn abwärts. So eröffnete der Dow Jones mit einem Verlust von 0,62 Prozent bei 44.268,15 Punkten, die Verluste wurden im Verlauf aber zunehmend kleiner, zwischenzeitlich waren sogar leicht grüne Vorzeichen zu sehen. Zum Handelsende schloss der Leitindex 0,28 Prozent tiefer bei 44.421,91 Punkten.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite gab unterdessen am Montag zeitweise kräftig ab, nachdem er schon zum Start 2,10 Prozent auf 19.215,37 Zähler verloren hatte. Auch hier besserte sich die Anlegerstimmung im Handelsverlauf aber etwas, mit einem Abschlag von 1,20 Prozent ging es bei 19.391,96 Punkten in den Feierabend. Auf die Anlegerstimmung drückten die angekündigten US-Einfuhrzölle auf Waren aus Mexiko, Kanada und China, die am Dienstag in Kraft treten sollen. Die Entscheidung dürfte Vergeltungsmaßnahmen auslösen, so die Einschätzung von Vasu Menon, Managing Director für Investmentstrategie bei OCBC. Trumps Anordnungen enthielten zudem Vergeltungsklauseln, die die US-Zölle erhöhen würden, sollten die Länder ihrerseits mit Gegenmaßnahmen reagieren. "Sollte er diese Klauseln umsetzen, könnten wir eine Eskalation des Handelskrieges erleben", fügt Menon laut Dow Jones Newswires hinzu. Diese Entwicklung könnte Auswirkungen auf den künftigen Zinskurs der US-Notenbank Fed haben. Mit dem Risiko einer höheren Inflation nach den angekündigten US-Importzöllen steigt auch die Wahrscheinlichkeit, dass der Offenmarktausschuss (FOMC) bei Zinssenkungen länger pausieren wird, erläuterte der Senior-Research-Stratege Michael Brown von Pepperstone. Am späten Nachmittag keimte dann jedoch wieder ein kleiner Hoffnungsschimmer auf: Mexikos Präsidentin Claudia Sheinbaum verkündete, dass die Zölle gegen ihr Land um einen Monat verschoben würden. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken