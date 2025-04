Aufschläge in New York: NASDAQ 100 schlussendlich freundlich

NASDAQ 100 im Blick

Der NASDAQ 100 performte am fünften Tag der Woche positiv.

Der NASDAQ 100 legte im NASDAQ-Handel zum Handelsschluss um 1,89 Prozent auf 18.690,05 Punkte zu. In den Handel ging der NASDAQ 100 0,187 Prozent tiefer bei 18.309,29 Punkten, nach 18.343,57 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 18.153,32 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 18.728,95 Punkten.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn gewann der NASDAQ 100 bereits um 11,44 Prozent. Der NASDAQ 100 lag noch vor einem Monat, am 11.03.2025, bei 19.376,96 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 10.01.2025, bei 20.847,58 Punkten. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Jahr, am 11.04.2024, den Wert von 18.307,98 Punkten.

Der Index gab seit Jahresbeginn 2025 bereits um 10,90 Prozent nach. 22.222,61 Punkte markierten den Höchststand des NASDAQ 100 im laufenden Jahr. Bei 16.542,20 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Strategy (+ 10,15 Prozent auf 299,98 USD), Fastenal (+ 6,40 Prozent auf 80,64 USD), Broadcom (+ 5,59 Prozent auf 181,94 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 5,30 Prozent auf 93,40 USD) und Applied Materials (+ 4,85 Prozent auf 144,94 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind hingegen Old Dominion Freight Line (-2,88 Prozent auf 152,23 USD), DexCom (-1,72 Prozent auf 66,14 USD), Warner Bros Discovery (-1,60 Prozent auf 7,97 USD), Datadog A (-1,24 Prozent auf 92,02 USD) und PayPal (-0,94 Prozent auf 53,62 EUR).

Die teuersten Konzerne im NASDAQ 100

Die Aktie im NASDAQ 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 74.937.524 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 2,629 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus.

NASDAQ 100-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Biogen-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 7,19 erwartet. Mit 5,56 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der The Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

