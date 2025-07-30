Aufschläge in Wien: ATX verbucht am Mittag Gewinne

ATX im Fokus

Der ATX befindet sich aktuell im Aufwärtstrend.

Der ATX gewinnt im Wiener Börse-Handel um 12:09 Uhr 1,21 Prozent auf 4.829,03 Punkte. Damit sind die im ATX enthaltenen Werte 136,962 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,056 Prozent auf 4.774,15 Punkte an der Kurstafel, nach 4.771,50 Punkten am Vortag.

Der ATX erreichte heute sein Tageshoch bei 4.839,62 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 4.773,98 Punkten lag.

ATX-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der ATX bislang Gewinne von 2,28 Prozent. Der ATX verzeichnete vor einem Monat, am 15.07.2025, den Wert von 4.459,23 Punkten. Vor drei Monaten, am 15.05.2025, verzeichnete der ATX einen Stand von 4.406,32 Punkten. Vor einem Jahr, am 15.08.2024, wurde der ATX auf 3.629,88 Punkte taxiert.

Seit Anfang des Jahres 2025 gewann der Index bereits um 32,06 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der ATX bereits ein Jahreshoch bei 4.839,62 Punkten. Bei 3.481,22 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Gewinner und Verlierer im ATX

Zu den Top-Aktien im ATX zählen derzeit Raiffeisen (+ 4,27 Prozent auf 31,74 EUR), DO (+ 3,15 Prozent auf 229,00 EUR), Wienerberger (+ 2,08 Prozent auf 32,36 EUR), BAWAG (+ 1,91 Prozent auf 117,20 EUR) und Lenzing (+ 1,51 Prozent auf 26,90 EUR). Flop-Aktien im ATX sind derweil CPI Europe (-0,48 Prozent auf 18,59 EUR), Österreichische Post (+ 0,00 Prozent auf 29,10 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 0,13 Prozent auf 78,50 EUR), Telekom Austria (+ 0,21 Prozent auf 9,48 EUR) und Verbund (+ 0,23 Prozent auf 64,90 EUR).

Diese ATX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das größte Handelsvolumen im ATX kann derzeit die Raiffeisen-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via Wiener Börse 252.427 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Erste Group Bank mit 33,398 Mrd. Euro im ATX den größten Anteil aus.

ATX-Fundamentaldaten im Blick

Die Raiffeisen-Aktie hat 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,83 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten inne. Die OMV-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 9,27 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net