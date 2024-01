SLI-Marktbericht

Aufschläge in Zürich: Zum Handelsstart Pluszeichen im SLI

03.01.24 09:25 Uhr

Der SLI knüpft am Mittwochmorgen an seine Vortagesgewinne an.

Der SLI bewegt sich im SIX-Handel um 09:11 Uhr um 0,45 Prozent höher bei 1.784,72 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,006 Prozent auf 1.776,78 Punkte an der Kurstafel, nach 1.776,68 Punkten am Vortag. Bei 1.774,80 Einheiten erreichte der SLI sein Tagestief, während er hingegen mit 1.785,86 Punkten den höchsten Stand markierte. SLI-Entwicklung auf Jahressicht Seit Wochenbeginn ging es für den SLI bereits um Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.12.2023, erreichte der SLI einen Stand von 1.720,27 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.10.2023, stand der SLI noch bei 1.682,71 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 03.01.2023, verzeichnete der SLI einen Stand von 1.681,07 Punkten. Tops und Flops im SLI Unter den stärksten Einzelwerten im SLI befinden sich derzeit Roche (+ 2,78 Prozent auf 251,30 CHF), Novartis (+ 2,58 Prozent auf 87,06 CHF), Nestlé (+ 2,13 Prozent auf 99,59 CHF), Swisscom (+ 1,86 Prozent auf 515,40 CHF) und Julius Bär (+ 1,63 Prozent auf 47,92 CHF). Unter Druck stehen im SLI hingegen VAT (-3,18 Prozent auf 408,10 CHF), Sika (-1,94 Prozent auf 268,40 CHF), Partners Group (-1,61 Prozent auf 1.193,50 CHF), Geberit (-1,22 Prozent auf 532,40 CHF) und Givaudan (-1,12 Prozent auf 3.445,00 CHF). SLI-Aktien mit dem Top-Börsenwert Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Nestlé-Aktie. 735.835 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit 270,866 Mrd. Euro weist die Nestlé-Aktie im SLI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf. Fundamentalkennzahlen der SLI-Aktien im Fokus Unter den SLI-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 8,70 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). In puncto Dividendenrendite ist die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,56 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten. Redaktion finanzen.net

