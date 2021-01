Rheinmetall erhält Munitionsauftrag über 25 Millionen Euro - Aktie im Plus

Wie das MDAX-Unternehmen mitteilte, wird Rheinmetall über seine Südafrika-Tochter mehrere tausend konventionelle und reichweitengesteigerte 155mm-Artilleriegeschosse der Assegai-Familie (Base Bleed und V-LAP) sowie mehrere tausend Treibladungen Assegai M92 an einen Auftraggeber aus der Nato liefern. Der Auftragswert liege bei rund 25 Millionen Euro.Rheinmetall-Aktien gewinnen via XETRA am Montag zeitweise 0,55 Prozent auf 91,66 Euro.

