Auftragseingang der US-Industrie im Juli gesunken

03.09.25 16:20 Uhr

DOW JONES--Der Auftragseingang der US-Industrie hat sich im Juli um 1,3 Prozent gegenüber dem Vormonat verringert. Das entsprach exakt der von Volkswirten erwarteten Rate. Für den Vormonat ergab sich ein Minus von 4,8 Prozent, wie das US-Handelsministerium weiter mitteilte. Beim Bestelleingang für langlebige Wirtschaftsgüter meldete das Ministerium für Juli einen Rückgang von 2,8 Prozent nach vorläufig minus 2,8 Prozent.

Der Auftragseingang ohne Berücksichtigung des Rüstungssektors sank um 1,1 Prozent. Die Order ohne Transportbereich nahmen um 0,6 Prozent zu. Die Bestellungen für zivile Investitionsgüter ohne Flugzeuge, die als wichtige Messgröße für die Unternehmensausgaben gelten, kletterten um 1,1 Prozent. Im Vormonat war ein Minus von 0,6 Prozent registriert worden.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/mus/kla

(END) Dow Jones Newswires

September 03, 2025 10:21 ET (14:21 GMT)