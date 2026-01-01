DAX24.301 -2,1%Est505.888 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,01 -5,4%Nas23.412 -1,9%Bitcoin70.667 -5,1%Euro1,1944 -0,1%Öl71,00 +3,3%Gold5.270 -2,7%
Auftragseingang der US-Industrie im November gestiegen

29.01.26 16:09 Uhr

DOW JONES -- Der Auftragseingang der US-Industrie hat sich im November um 2,7 Prozent gegenüber dem Vormonat erhöht. Volkswirte hatten dagegen mit einem Anstieg von 1,3 Prozent gerechnet.

Für den Vormonat ergab sich ein Minus von 1,2 Prozent, wie das US-Handelsministerium weiter mitteilte. Vorläufig war eine Abnahme von 1,3 Prozent berichtet worden.

Beim Bestelleingang für langlebige Wirtschaftsgüter meldete das Ministerium für November einen Anstieg von 5,3 Prozent nach vorläufig plus 5,3 Prozent.

Der Auftragseingang ohne Berücksichtigung des Rüstungssektors stieg um 3,2 Prozent. Die Order ohne Transportbereich nahmen um 0,2 Prozent zu.

Die Bestellungen für zivile Investitionsgüter ohne Flugzeuge, die als wichtige Messgröße für die Unternehmensausgaben gelten, kletterten um 0,4 Prozent. Im Vormonat war ein Plus von 0,5 Prozent registriert worden.

Kontakt zum Autor: murat.sahin@dowjones.com

DJG/DJN/mus/brb

(END) Dow Jones Newswires

January 29, 2026 10:10 ET (15:10 GMT)