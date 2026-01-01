DAX24.293 -2,1%Est505.888 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,10 -4,6%Nas23.437 -1,8%Bitcoin71.018 -4,6%Euro1,1949 -0,1%Öl70,37 +2,4%Gold5.282 -2,5%
Aktien Frankfurt Schluss: SAP-Einbruch und Geopolitik belasten Dax schwer

29.01.26 17:46 Uhr
Aktien Frankfurt Schluss: SAP-Einbruch und Geopolitik belasten Dax schwer
FRANKFURT (dpa-AFX) - Ein massiver Kursverlust des Schwergewichts SAP (SAP SE) hat am Donnerstag auch den DAX auf tieferes Niveau gezogen. Der Softwarekonzern hatte mit Quartalszahlen und Prognosen herbe enttäuscht. Als weiteren Belastungsfaktor für den deutschen Aktienmarkt führten Marktstrategen ins Feld, dass die Investoren den Fokus wieder stärker auf geopolitische Spannungen richteten, vor allem auf den sich verschärfenden Konflikt zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran.

Wer­bung

Angesichts dieses Gegenwinds verlor der Dax 2,07 Prozent auf 24.309,46 Punkte. Knapp die Hälfte davon ging auf das Konto der schwachen SAP-Aktie. Nicht ganz so stark war der Druck auf die Kurse im MDAX der mittelgroßen Börsenwerte. Er verlor 1,29 Prozent auf 31.233,68 Zähler.

Am Nachmittag gerieten auch die Kurse an der Wall Street unter Druck, belastet vor allem von einer einbrechenden Microsoft-Aktie. Als Seismograf für die derzeitige Verfassung der Anleger verheiße die aktuelle Entwicklung nichts Gutes, schrieb Analystin Christine Romar von CMC Markets. Wenn etwa die USA in den kommenden Stunden oder Tagen den Iran erneut angriffen, "dann dürfte sich der Abwärtstrend in Frankfurt noch einmal deutlich beschleunigen", warnte die Analystin./bek/he

Mehr zum Thema DAX 40

