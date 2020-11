Airbus erhält im Oktober Aufträge für elf Flugzeuge

Darunter sind sechs für den neuen Businessjet ACJ Two Twenty, vier Flugzeuge aus der A320neo-Familie und einen ACJ320neo. In den ersten zehn Monaten des Jahres per 31. Oktober summierten sich die Bestellungen damit brutto auf 381 und netto auf 308 Maschinen, wie der Konzern mitteilte.

Airbus lieferte im vergangenen Monat insgesamt 72 Flugzeuge aus, darunter zwölf A220, 43 Flugzeuge der A320-Familie, vier A330, zwölf A350 und ein A380.

Der Auftragsbestand belief sich am 31. Oktober auf 7.377 Maschinen.

FRANKFURT (Dow Jones)

