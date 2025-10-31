DAX24.119 ±-0,0%Est505.699 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,99 -2,5%Nas23.581 -1,6%Bitcoin94.727 +1,3%Euro1,1572 ±0,0%Öl64,61 -0,2%Gold4.012 -0,7%
Ausblick: Anhui Yingliu Electromechanical präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

31.10.25 07:01 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Anhui Yingliu Electromechanical Co Ltd (A)
41,04 CNY -0,51 CNY -1,23%
Anhui Yingliu Electromechanical wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 31.10.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

1 Analyst schätzt, dass Anhui Yingliu Electromechanical für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,163 CNY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,110 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal soll Anhui Yingliu Electromechanical nach der Prognose von 1 Analyst 747,0 Millionen CNY umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 16,28 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 642,4 Millionen CNY umgesetzt worden.

10 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,609 CNY je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 0,420 CNY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 3,07 Milliarden CNY, gegenüber 2,51 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum, aus.

