Ausblick: Anhui Yingliu Electromechanical präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Werte in diesem Artikel
Anhui Yingliu Electromechanical wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 31.10.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.
1 Analyst schätzt, dass Anhui Yingliu Electromechanical für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,163 CNY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,110 CNY je Aktie erwirtschaftet.
Im abgelaufenen Quartal soll Anhui Yingliu Electromechanical nach der Prognose von 1 Analyst 747,0 Millionen CNY umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 16,28 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 642,4 Millionen CNY umgesetzt worden.
10 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,609 CNY je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 0,420 CNY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 3,07 Milliarden CNY, gegenüber 2,51 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Anhui Yingliu Electromechanical
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Anhui Yingliu Electromechanical
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu Anhui Yingliu Electromechanical Co Ltd (A)
Analysen zu Anhui Yingliu Electromechanical Co Ltd (A)
Keine Analysen gefunden.