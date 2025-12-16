EUREX/Renten-Futures leicht im Plus

DOW JONES--Gut behauptet zeigen sich am Dienstag die deutschen Renten-Futures. Der März-Kontrakt des Bund-Futures steigt um 10 Ticks auf 127,60 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 127,62 Prozent und das Tagestief bei 127,53 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 13.878 Kontrakte. Der Buxl-Futures erhöht sich um 16 Ticks auf 110,34 Prozent. Der Bobl-Futures gewinnt 4 Ticks auf 116,06 Prozent.

December 16, 2025 02:37 ET (07:37 GMT)