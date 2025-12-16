DAX24.156 -0,3%Est505.750 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,45 +1,5%Nas23.057 -0,6%Bitcoin73.441 -0,1%Euro1,1756 ±0,0%Öl59,85 -0,8%Gold4.284 -0,5%
EUREX/Renten-Futures leicht im Plus

16.12.25 08:37 Uhr

DOW JONES--Gut behauptet zeigen sich am Dienstag die deutschen Renten-Futures. Der März-Kontrakt des Bund-Futures steigt um 10 Ticks auf 127,60 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 127,62 Prozent und das Tagestief bei 127,53 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 13.878 Kontrakte. Der Buxl-Futures erhöht sich um 16 Ticks auf 110,34 Prozent. Der Bobl-Futures gewinnt 4 Ticks auf 116,06 Prozent.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mod/ros

(END) Dow Jones Newswires

December 16, 2025 02:37 ET (07:37 GMT)