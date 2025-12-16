DAX24.153 -0,3%Est505.747 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,45 +1,5%Nas23.057 -0,6%Bitcoin73.441 -0,1%Euro1,1756 ±0,0%Öl59,89 -0,8%Gold4.284 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 TUI TUAG50 Bayer BAY001 Tesla A1CX3T DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 Volkswagen (VW) vz. 766403 Novo Nordisk A3EU6F BASF BASF11 Allianz 840400 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schwächer -- Asiens Börsen in Rot -- DroneShield erhält Großauftrag aus Europa -- Ford mit Riesen-Abschreibung für E-Auto-Schwenk - Rüstungsaktien, Stabilus im Fokus
Top News
Ford-Aktie stabil: Riesen-Abschreibung für Elektroauto-Schwenk Ford-Aktie stabil: Riesen-Abschreibung für Elektroauto-Schwenk
AppLovin: Klick, Kauf, Kursrallye! Das Erfolgsgeheimnis von AppLovin im digitalen Werbemarkt! AppLovin: Klick, Kauf, Kursrallye! Das Erfolgsgeheimnis von AppLovin im digitalen Werbemarkt!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
US-Aktien als Basis für langfristiges Wachstum? Mit diesem ETF von Amundi erhältst du Zugang zu den größten Unternehmen der Welt.

EUREX/DAX-Futures leichter - Knapp über 24.000 Pkt

16.12.25 08:36 Uhr

DOW JONES--Leichter zeigen sich die DAX-Futures am Dienstagmorgen. Kräftige Verluste beim Schwergewicht Rheinmetall und Absicherungen hatten die Futures unter Druck gesetzt. Vom Tagestief zeigen sie sich aber mittlerweile rund 40 Punkte erholt. Der Dezember-Kontrakt des DAX-Futures verliert 82 auf 24.111 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.208 und das Tagestief bei 24.068 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 2.549 Kontrakte.

Wer­bung

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mod/ros

(END) Dow Jones Newswires

December 16, 2025 02:37 ET (07:37 GMT)