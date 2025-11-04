DAX24.132 +0,7%Est505.679 +0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,20 -4,7%Nas23.835 +0,5%Bitcoin90.750 -1,9%Euro1,1512 -0,1%Öl64,69 -0,2%Gold3.969 -0,8%
Ausblick: Cematrix gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

04.11.25 07:01 Uhr
Cematrix Corp.
Cematrix veröffentlicht am 05.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 0,010 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,010 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwartet 1 Analyst eine Steigerung von 57,95 Prozent auf 16,0 Millionen CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 10,1 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr geht 1 Analyst von einem Gewinn je Aktie von 0,020 CAD aus. Im Vorjahr waren 0,000 CAD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst 48,8 Millionen CAD, nachdem im Vorjahr 35,4 Millionen CAD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.net

