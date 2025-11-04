Ausblick: Cematrix gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Cematrix veröffentlicht am 05.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 0,010 CAD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,010 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwartet 1 Analyst eine Steigerung von 57,95 Prozent auf 16,0 Millionen CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 10,1 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr geht 1 Analyst von einem Gewinn je Aktie von 0,020 CAD aus. Im Vorjahr waren 0,000 CAD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst 48,8 Millionen CAD, nachdem im Vorjahr 35,4 Millionen CAD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.net