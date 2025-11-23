DAX23.092 -0,8%Est505.515 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,72 -3,4%Nas22.273 +0,9%Bitcoin75.011 +2,0%Euro1,1514 ±-0,0%Öl62,56 -1,0%Gold4.066 -0,3%
Ausblick: Central Garden Pet gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

23.11.25 07:01 Uhr
Central Garden Pet wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 24.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 6 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,195 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Central Garden Pet noch ein Verlust pro Aktie von -0,520 USD in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Central Garden Pet in dem im September abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 2,06 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 655,7 Millionen USD im Vergleich zu 669,5 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 6 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,62 USD aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 1,62 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten im Durchschnitt 3,11 Milliarden USD, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 3,20 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

