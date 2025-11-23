Ausblick: Central Garden Pet gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Werte in diesem Artikel
Central Garden Pet wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 24.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.
Die Prognosen von 6 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,195 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Central Garden Pet noch ein Verlust pro Aktie von -0,520 USD in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Central Garden Pet in dem im September abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 2,06 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 655,7 Millionen USD im Vergleich zu 669,5 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 6 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,62 USD aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 1,62 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten im Durchschnitt 3,11 Milliarden USD, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 3,20 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.net
Nachrichten zu Central Garden & Pet Co.
Analysen zu Central Garden & Pet Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|19.04.2017
|Central GardenPet Buy
|Argus Research Company
|22.12.2006
|Update Central Garden & Pet Co.: Buy
|Matrix Research
|13.12.2006
|Update Central Garden & Pet Co.: Market Underperfo
|Avondale Partners
|08.12.2006
|Update Central Garden & Pet Co.: Neutral
|Sun Trust Robinson Humphrey
|09.11.2005
|Update Central Garden & Pet Co.: Market Perform
|Avondale Partners
