Ausblick: Cherry Street Capital veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

30.11.25 07:01 Uhr
Cherry Street Capital stellt am 01.12.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Verlust von -0,010 CAD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Cherry Street Capital noch -0,040 CAD je Aktie verloren.

Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst ein Plus von 0,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Analyst erwartet einen Umsatz von 8,4 Millionen CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 8,3 Millionen CAD umgesetzt.

Für das Fiskaljahr rechnet 1 Analyst nun mit einem Verlust je Aktie von -0,060 CAD im Vergleich zu -0,270 CAD im Vorjahr. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 33,0 Millionen CAD, gegenüber 28,3 Millionen CAD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.net

