Ausblick: Compass Minerals International öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Werte in diesem Artikel
Compass Minerals International gibt am 08.12.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
3 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,227 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 80,60 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -1,170 USD je Aktie erzielt worden waren.
Im abgelaufenen Quartal soll Compass Minerals International nach den Prognosen von 3 Analysten 223,6 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 7,10 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 208,8 Millionen USD umgesetzt worden.
Die Erwartungen von 3 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,523 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren -4,990 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 3 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 1,24 Milliarden USD, gegenüber 1,12 Milliarden USD im Fiskalvorjahr.
