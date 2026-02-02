DAX25.023 +0,9%Est506.052 +0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,05 -1,3%Nas23.592 +0,6%Bitcoin66.037 -1,1%Euro1,1806 +0,1%Öl65,50 -1,2%Gold4.890 +4,9%
Bayer bekommt in China dritte Zulassung für Krebsmittel Nubeqa

03.02.26 10:18 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Bayer
45,51 EUR 0,51 EUR 1,13%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
ORION CORP. Registered Shs
117.800,00 KRW 300,00 KRW 0,26%
Charts|News|Analysen

DOW JONES--Das Bayer-Krebsmedikament Nubeqa ist nun auch in China in einer dritten Indikation zugelassen. Die zuständige Behörde gab die Arznei mit dem Wirkstoff Darolutamid in Kombination mit einer Androgendeprivationstherapie zur Behandlung von Männern mit metastasiertem hormonsensitivem Prostatakrebs (mHSPC) frei, wie der Pharma- und Agrarchemiekonzern mitteilte. Eine entsprechende Zulassung für Europa hatte Bayer bereits im vergangenen Sommer bekommen.

In China kann Darolutamid nun sowohl mit als auch ohne Chemotherapie eingesetzt werden. Die Belastung durch Prostatakrebs habe in den vergangenen Jahren erheblich zugenommen, und es werde erwartet, dass die Zahl der Betroffenen weiter steige, erklärte Bayer.

Der Wirkstoff Darolutamid wird gemeinsam von Bayer und dem finnischen Pharmaunternehmen Orion entwickelt.

Kontakt zum Autor: olaf.ridder@wsj.com

DJG/rio/brb

(END) Dow Jones Newswires

February 03, 2026 04:19 ET (09:19 GMT)

Analysen zu Bayer

DatumRatingAnalyst
02.02.2026Bayer OverweightJP Morgan Chase & Co.
02.02.2026Bayer BuyGoldman Sachs Group Inc.
23.01.2026Bayer OverweightJP Morgan Chase & Co.
20.01.2026Bayer OverweightBarclays Capital
19.01.2026Bayer KaufenDZ BANK
