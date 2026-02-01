DAX25.023 +0,9%Est506.052 +0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,04 -1,3%Nas23.592 +0,6%Bitcoin66.037 -1,1%Euro1,1806 +0,1%Öl65,50 -1,2%Gold4.890 +4,9%
ROUNDUP/Aktien Frankfurt Eröffnung: Dax steigt weiter - Positives Umfeld stützt

03.02.26 10:18 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
25.011,0 PKT 213,4 PKT 0,86%
Charts|News|Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der DAX hat am Dienstag seinen Erholungskurs schwungvoll fortgesetzt. Der deutsche Leitindex stieg im frühen Handel um 1,2 Prozent auf 25.084 Punkte.

Am Vortag bereits hatte der Dax nach nervösem Start zugelegt, denn an den Gold- und Silbermärkten hatte eine Beruhigung eingesetzt. Die Stabilisierung dort setzt sich am Dienstag fort. Nach den US-Börsen kam dies über Nacht auch an den Handelsplätzen in Asien an. Nach Einschätzungen des Marktstrategen Ahmad Assiri vom Handelshaus Pepperstone haben sich die Rahmenbedingungen für den Handel mit Edelmetall trotz der jüngsten Turbulenzen wenig verändert.

Der MDAX der mittelgroßen Börsenwerte gewann 0,7 Prozent auf 31.724 Zähler. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um ein Prozent nach oben.

Die Experten der Landesbank NordLB erläuterten, dass sich am Vortag unter Anlegern die Erkenntnis durchsetzte, dass sich auch an dem fundamental positiven Umfeld für die Börsen wohl nichts grundlegend geändert hat. So wächst die Weltwirtschaft trotz der US-Zollpolitik und der geopolitischen Krisen robust. "Die zeitweise massiven Verluste am Edelmetall-Markt konnten das Börsenbarometer damit nicht nachhaltig belasten", schrieben die Fachleute.

Aus einzelnen europäischen Ländern gab es ebenfalls positive Nachrichten. So kam am Markt gut an, dass die Bundesregierung in Berlin nun die Rentenreform bevorzugt angehen will. In Frankreich wurde zudem ein monatelanges Ringen um den Haushalt 2026 beendet.

Charttechnisch könnte der Vortag den ersehnten Befreiungsschlag markiert haben, ergänzte Analyst Frank Sohlleder vom Handelshaus Activtrades. Die spannende Frage bleibe, ob der Mut der Anleger bereits groß genug ist, um jetzt wieder voll zuzugreifen.

Im Dax waren konjunktursensible Aktien besonders gefragt. An der Index-Spitze zogen Daimler Truck um 4,6 Prozent an, und für Siemens Energy ging es um 2,7 Prozent nach oben.

Derweil geht die Berichtssaison der Unternehmen in eine neue Runde. So will der Labor- und Pharmazulieferer Sartorius (Sartorius vz) an seine jüngste Erholung anknüpfen und weiter profitabel wachsen. Die Ziele für 2026 implizierten aber eine Senkung der Markterwartungen für Umsatz und bereinigtes operatives Ergebnis, schrieb Charles Pitman-King von der britischen Investmentbank Barclays. Der wohl bewusst vorsichtige Ausblick sei für die Papiere eine Belastung. Die Vorzugsaktien von Sartorius büßten anfängliche Gewinne ein und fielen zuletzt unter den schwächsten Titeln im MDax um fast zwei Prozent.

Der Medienkonzern ProSiebenSat.1 (ProSiebenSat1 Media SE) verdiente im abgelaufenen Jahr noch weniger als zuletzt schon befürchtet. Damit ging es für die Papiere um 1,6 Prozent nach unten.

Zudem bewegten erneut Analystenstimmen die Kurse. So könnte sich nach Ansicht der Privatbank Berenberg ein Kauf der Aktien von Evotec (EVOTEC SE) lohnen. Die Hamburger seien ein weltweit anerkanntes Auftragsforschungsinstitut. Den Kunden böten sie umfangreiche Lösungen in der Forschung und Entwicklung von Medikamenten. Die Evotec-Papiere schnellten um fast elf Prozent nach oben und waren damit der klare Favorit im Nebenwerteindex SDAX./la/jha/

