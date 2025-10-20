Ausblick: Complete Solaria legt Quartalsergebnis vor

Complete Solaria präsentiert in der am 21.10.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

2 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,025 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -1,030 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Complete Solaria in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1145,49 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 69,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 5,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,080 USD, gegenüber -0,850 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 2 Analysten auf durchschnittlich 300,9 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 108,7 Millionen USD generiert wurden.

